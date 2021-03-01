Ослабления ограничений и новые карантины. Как разные страны справляются с пандемией

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Многие государства с 1 марта решили ослабить карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.
Однако некоторые страны Европы и Латинской Америки, наоборот, усилили санитарные меры на фоне роста заболеваемости.
ТАСС сравнил ситуацию на разных континентах.
Смягчают ограничения
- В Швейцарии с 1 марта открываются все магазины, а также музеи, библиотеки, зоопарки, разрешено проведение вне помещений частных мероприятий с числом участников до 15 человек вместо пяти, как было до сих пор. В то же время рестораны останутся закрытыми по меньшей мере до 22 марта.
- В Хорватии рестораны, кафе и другие заведения общественного питания смогут обслуживать клиентов на открытых террасах. Разрешается деятельность спортивных клубов и залов, которые организуют тренировки в закрытых помещениях.
- В Болгарии откроются предприятия общепита, которые смогут работать с 6:00 до 23:00 на 50% своих возможностей. Разрешаются туристические поездки внутри страны и работа казино.
- В Нидерландах со 2 марта смогут открыться средние школы и колледжи, разрешается работа парикмахеров, массажистов, инструкторов по вождению, сотрудников салонов красоты. Будут разрешены групповые виды спорта для людей в возрасте до 27 лет. При соблюдении строгих условий смогут открыться магазины, не продающие товары и продукты первой необходимости. Попасть в них можно будет только по записи не менее чем за четыре часа до предполагаемого времени посещения. Запускать покупателей в магазины будут по два человека на этаж и максимум шесть раз в час. Комендантский час в вечернее и ночное время будет действовать как минимум до 15 марта.
- В южной (греческой) части Кипра старшеклассники вернутся к очным занятиям, откроются галереи изобразительного искусства, танцевальные школы, тренажерные залы, бассейны, также возобновятся групповые тренировки по командным видам спорта. Как минимум до середины марта будут действовать комендантский час с девяти вечера до пяти утра и система разрешений покидать свои жилища не более двух раз в сутки при обязательном извещении властей о цели выхода из дома путем отправки СМС-сообщения на специальный номер.
- В северной (турецкой) части откроются магазины одежды, а кафе и рестораны начнут торговать едой навынос. Делать покупки разрешено только в близлежащих к дому районах. Школы будут по-прежнему работать в дистанционном режиме, а детские сады могут открыться при наличии соответствующего желания у родителей. В похоронных процессиях смогут участвовать только родители, супруги и дети покойного. Комендантский час будет действовать еще как минимум неделю.
- В Грузии возобновляется работа детских садов, открываются музеи и библиотеки. Гражданам России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана и Украины разрешен въезд при наличии отрицательного теста на коронавирус. Речь идет только об авиаперелетах, поскольку сухопутные пограничные переходы с соседними странами по-прежнему остаются закрыты.
Ужесточают меры
- В Словакии вместо обычных защитных масок жители будут обязаны носить в общественных помещениях и на транспорте респираторы. Исключение сделано лишь для детей. С 3 марта в стране вводится комендантский час, который будет действовать с 20:00 до 01:00 по местному времени. А в период с пяти утра до восьми часов вечера гражданам запрещается покидать жилища без уважительных причин, к которым относятся поездки на работу, походы к врачам или за продуктами питания и другими товарами первой необходимости.
- На респираторы вместо защитных масок переходит и Чехия. Там на три недели вводится особый режим, запрещающий гражданам покидать пределы районов проживания. К патрулированию на границах районов в помощь полиции привлекаются армия и таможенная служба. Оздоровительные прогулки можно совершать лишь по территории своего населенного пункта. В аптеки и магазины с товарами первой необходимости (остальные закрыты) не следует ходить семьями.
- Во Франции в департаменте Приморские Альпы на юге страны и в Дюнкерке на севере введен так называемый карантин выходного дня, в рамках которого разрешается покидать свои жилища лишь для совершения покупок продуктов и товаров первой необходимости. Власти рассматривают возможность введения аналогичных мер в Париже и ряде департаментов с наиболее неблагополучной эпидемической ситуацией. В стране по-прежнему действует комендантский час и сохраняется повсеместный масочный режим.
- На Ямайке вводится комендантский час, который будет действовать с 20:00 до 05:00 в период с 1 по 23 марта. На этот же период будут оставаться закрытыми пляжи, продлен запрет собираться компаниями больше 10 человек. С 4 марта все прибывающие на Ямайку должны будут предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до поездки. Сохранится и запрет на прямые рейсы из Великобритании в связи с распространением там опасного штамма коронавируса.
- Решение оставить закрытыми границы и воздушное пространство страны приняли власти Алжира. Перспективы пересмотра данного решения связываются с улучшением санитарно-эпидемической обстановки на международном уровне.
- Запрет на въезд в страну иностранцев продлили и власти Аргентины. Кроме того, до 12 марта в стране действует режим обязательного социального дистанцирования, который включает в себя запрет на собрание более 20 человек в закрытых помещениях и более 100 на открытом воздухе.