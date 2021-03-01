Глава ФМБА сообщила, что летальность COVID-19 на закрытых территориях составила 0,9%

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Летальность новой коронавирусной инфекции на закрытых территориях, находящихся в ведении Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, составила 0,9%, что намного ниже среднероссийского уровня. Об этом в понедельник сообщила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

"В результате накопительная летальность на всех наших территориях и объектах составила всего 0,9%, что много ниже и среднероссийского, и мирового показателя", - сказала она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

ФМБА России обслуживает 3,5 млн россиян. Прежде всего к ним относятся работники более 700 организаций с особо опасными условиями труда и рисками, члены их семей, а также жители 20 административных закрытых территорий, 39 городов-спутников и наукоградов. Они расположены в 54 регионах России и на Байконуре.