В ЕК заявили, что сертификат о вакцинации создают для обеспечения безопасных поездок в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Сертификат о вакцинации от нового коронавируса создается для обеспечения безопасных поездок в Евросоюзе. Такое пояснение сделал в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.

"Он будет основан на медицинских показаниях, но его цель - способствовать безопасным поездкам в ЕС - как туристическим, так и рабочим", - сказал Мамер и отметил, что для создания документа потребуется как минимум три месяца.

Это первое официальное заявление Брюсселя о том, что сертификат о вакцинации создается с целью обеспечения поездок. До этого лидеры ЕС утверждали, что планирующийся к введению документ будет носить исключительно медицинский характер и даже не известно, как он будет использоваться.

Ранее в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что собирается в марте представить проект сертификата о вакцинации от нового коронавируса, но не сказала при этом ни слова о связи документа с поездками. По словам главы ЕК, будущий документ "будет соблюдать защиту данных, безопасность и конфиденциальность".

На прошлой неделе состоялся саммит глав государств и правительств ЕС, на котором, однако, не было принято практическое решение о введении и использовании в сообществе сертификатов о вакцинации. По словам главы ЕК, оставалось много нерешенных вопросов, на согласование которых нужно не меньше трех месяцев. В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель подчеркивал, что пока не ясно, как могут использоваться такие документы и как будет обеспечиваться их взаимное признание в ЕС.