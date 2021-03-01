Роспотребнадзор выявил нарушения в 14 ковидных стационарах Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Региональное Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу организовало проверку 14 городских стационаров, перепрофилированных для работы с пациентами с коронавирусом, и выявило санитарно-эпидемиологические нарушения во всех этих больницах. В учреждениях проводят недостаточное обследование больных и дезинфекцию, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"В рамках установленных полномочий должностными лицами Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в январе - феврале 2021 года в отношении 14 стационаров города Санкт-Петербурга, перепрофилированных для приема пациентов с ОРВИ, пневмонией и новой коронавирусной инфекцией, проведены надзорные мероприятия. Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства во всех стационарах", - говорится в сообщении. Сейчас в Петербурге помощь больным с COVID-19 и внебольничными пневмониями оказывают в 17 стационарах - 13 городских и четырех федеральных.

В частности, по данным Роспотребнадзора, в больницах нарушается порядок учета и регистрации инфекционных болезней и не проводится учет и регистрация случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Также не в полной мере проводится лабораторное обследование больных с внебольничными пневмониями на респираторные вирусы и бактериальную микрофлору. Нарушаются требования санитарно-противоэпидемического режима, дезинфекционных и стерилизационных мероприятий. Юридические лица и ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности.

Кроме того, внеплановые проверки ведомство провело в 37 лабораториях государственных и коммерческих медицинских организаций, которые делают тесты на коронавирус. Нарушения требований санитарного законодательства выявили во всех лабораториях. Возбуждены дела об административных правонарушениях, четыре организации временно приостановили деятельность.