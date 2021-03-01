Губернатор Петербурга сделал прививку от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сделал первую прививку от коронавируса и начал дневник наблюдения за состоянием здоровья. Об этом он сообщил в понедельник на своей странице во "ВКонтакте".

"Сегодня вакцинировался. Нам еще предстоит бороться с коронавирусом и его последствиями. Чтобы защитить не только себя, но и своих близких и коллег, я принял решение привиться. Следующая прививка через три недели. Буду вести дневник наблюдения за состоянием здоровья. Полет нормальный, чувствую себя отлично," - написал Беглов.

Он порекомендовал горожанам последовать его примеру. "Рекомендую привиться, сегодня в городе созданы все условия. Вакцины достаточно, работают 129 пунктов, 10 мобильных бригад, из которых пять - в торговых центрах. Во всех пунктах прививка бесплатная", - отметил губернатор.

За весь период в Петербурге вакцинирован 245 941 человек. Из них 101 345 человек полностью закончили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 3 558 человек, вторично - 4 162. Всего в город поступило 348 542 комплекта вакцины. Неизрасходованный остаток в поликлиниках - 98 401 комплект.