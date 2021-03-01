Меркель: пандемия продемонстрировала опасность вмешательства человека в природу

БЕРЛИН, 1 марта. /ТАСС/. Пандемия коронавируса продемонстрировала, к какой опасности может привести вмешательство человека в природу. Об этом заявила в понедельник канцлер Германии Ангела Меркель в видеообращении по случаю 30-летия Германского федерального фонда окружающей среды (DBU).

"Ведь сокращение биоразнообразия и проникновение человека в чувствительную природную среду повышают опасность передачи возбудителей заболеваний", - сказала она. По словам канцлера, пандемия коронавируса показала, насколько человек зависит от окружающей его природной среды. Меркель призвала сделать выводы в свете этой зависимости.

DBU считается крупнейшим фондом защиты природы в Европе. С момента своего основания в 1990 году он оказал поддержку более 10 тыс. проектов почти на €1,9 млрд. В настоящее время денежный фонд организации составляет порядка €2,32 млрд.