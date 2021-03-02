Суд рассмотрит ходатайство ФСБ о продлении ареста Ивану Сафронову

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы во вторник проведет заседание по ходатайству ФСБ о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене. Как сообщает корреспондент ТАСС, заседание начнется в 13:20.

Сафронов до мая 2019 года работал в газете "Коммерсантъ", с июля того же года - в "Ведомостях", 18 мая 2020 года стал советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Он был задержан и арестован 7 июля 2020 года. В его отношении возбуждено дело о госизмене, вину он не признает. По версии ФСБ, он был завербован чешской спецслужбой в 2012 году, а в 2017 году выполнил задание, которое заключалось в сборе и передаче информации о военно-техническом сотрудничестве РФ со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. В материалах следствия указано, что Сафронов работал на Управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных сведений были США. Следователь ФСБ заявлял, что дело не связано с журналистской деятельностью обвиняемого.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Сафронов контактировал с чешским журналистом Мартином Ларишем. В интервью "Коммерсанту" уже после заключения в СИЗО Сафронов подтвердил факт своего знакомства с Ларишем. По его словам, он помогал чеху продвигать бизнес. "Следователи факт моего знакомства с Мартином считают вербовкой, а его письма - разведывательными заданиями", - объяснил он.

В середине декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил в ходе ежегодной пресс-конференции, что дело Сафронова не связано с его профессиональной журналистской деятельностью, упомянув при этом работу обвиняемого в Роскосмосе. По данным адвоката Ивана Павлова, Роскосмос и его глава не фигурируют в этом деле. Как заявлял в конце декабря Дмитрий Рогозин, в госкорпорации следят за ходом следствия и работой юристов по делу Сафронова, который сохраняет за собой свою должность.

Как отмечает корреспондент ТАСС, заседание по продлению ареста пройдет в годовщину гибели отца Сафронова - журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова, погибшего в 2007 году.