В апреле в автобусный парк Комсомольска-на-Амуре поступят московские автобусы

ХАБАРОВСК, 2 марта. /ТАСС/. Автобусный парк Комсомольска-на-Амуре в апреле обновит переданный безвозмездно мэрией Москвы транспорт. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.

"В конце апреля город получит 20 автобусов ЛиАЗ большой вместимости, переданных в дар администрацией Москвы", - сказали в пресс-службе.

В администрации Комсомольска-на-Амуре сообщили, что московские автобусы находятся в хорошем состоянии, несмотря на эксплуатацию. Тогда как большая часть автобусов, задействованных сейчас на перевозках в городе, требует замены, а у предприятий-перевозчиков нет ресурсов для обновления автопарка. "Своего муниципального автотранспортного предприятия в городе нет, оно обанкротилось. Сейчас прорабатывается вопрос о возможности его возрождения", - уточнили в администрации города.

О возможности обновления парка общественного транспорта края за счет безвозмездной помощи столицы в прошлом году договорились мэр Москвы Сергей Собянин и врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Хабаровску, как сообщается на сайте городской администрации, планируется безвозмездно передать 20 троллейбусов.