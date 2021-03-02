Кремль пока не прорабатывал детали очной работы СМИ на мероприятиях Путина

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Администрация президента России пока не прорабатывала в деталях очный формат работы журналистов на мероприятиях Владимира Путина. Об этом ТАСС сообщил во вторник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос, не планируют ли в Кремле, например, в будущем ввести для сотрудников СМИ плату за сдачу тестов на коронавирус, как это сделали в США.

"Мы пока не прорабатывали детали режима очной работы СМИ", - сказал Песков.

С началом пандемии коронавируса журналистов стали реже привлекать к очному присутствию на мероприятиях, которые проводит Путин, да и сами эти совещания и встречи стали все чаще проходить в дистанционном формате посредством видео-конференц-связи.

Пресс-служба Белого дома ранее уведомила журналистов, что будет взимать с некоторых из них плату за проведение обязательного для посещения резиденции президента США и мероприятий с участием первых лиц государства теста на коронавирус. С 3 марта цена такого исследования может составить $170. Белый дом объяснил эти нововведения нехваткой персонала, проводящего тестирование для прессы, а также бюджетными ограничениями.