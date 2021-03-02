Около 95 тыс. девятиклассников планируют сдать ГИА в 2021 году в Москве

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Около 95 тыс. девятиклассников зарегистрировались на сдачу ГИА (Государственная итоговая аттестация) в Москве в 2021 г. В этом году экзамены пройдут по русскому языку и математике, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

"Всего на ГИА-9 зарегистрировалось около 95 тыс. девятиклассников московских школ. Из них около 800 участников выбрали форму ГВЭ (государственный выпускной экзамен), остальные подали заявление на экзамены в форме ОГЭ (основной государственный экзамен)", - сказал первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что в этом году не планируется проведение экзаменов по учебным предметам по выбору для девятиклассников. ОГЭ и ГВЭ пройдут только по русскому языку и математике. Для их сдачи в образовательных организациях Москвы планируется создать 498 пунктов проведения экзаменов. Также для учеников, которые по состоянию здоровья не смогут присутствовать на экзаменах в школах, пункты будут организованы на дому или в медучреждениях.

"Для проведения экзаменов будут организованы два периода: основной - с 24 мая по 2 июля, дополнительный период - с 3 по 17 сентября", - напомнил Постульгин.

Государственная итоговая аттестация походит в двух формах - основной государственный экзамен, который проводится для всех обучающихся в средних общеобразовательных учебных заведениях, и государственный выпускной экзамен, который могут выбрать школьники с ограниченными возможностями здоровья и учащиеся в специальных среднеобразовательных учреждений закрытого типа.