На Чукотке сняли ограничение на проведение спортивных мероприятий

ТАСС, 2 марта. Власти Чукотского автономного округа сняли ограничения на проведение спортивных мероприятий, которые были установлены в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Об этом во вторник сообщается на сайте регионального правительства.

"В Чукотском автономном округе сняли ограничения на проведение спортивных мероприятий. При этом организаторы должны руководствоваться утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в регионе продолжают действовать до 17 марта другие ограничительные меры, такие как масочный режим в общественных местах, социальная дистанция и запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.

По последним данным оперативного штаба, в регионе зафиксировано 692 случая заражения коронавирусом, выздоровели 652 человека, пять человек умерли. В регионах Чукотки продолжается вакцинация, привиты уже более 1 600 человек.