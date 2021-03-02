Фаучи предостерег США от отказа от двухэтапной вакцинации от коронавируса

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи предостерег от отказа от двухэтапной вакцинации от нового коронавируса, как это предусмотрено технологиями применения вакцин Pfizer-BioNTech и Moderna. В опубликованном в понедельник интервью газете The Washington Post он заявил, что переход Соединенных Штатов к "одноэтапной стратегии" в целях скорейшей вакцинации наибольшего числа жителей страны чреват риском формирования у людей менее стойкой иммунной защиты от COVID-19 и ростом скептицизма в отношении необходимости второй прививки.

"Мы говорим людям о необходимости [двух прививок] ... а затем заявляем: "Ох, мы передумали." Полагаю, что это стало бы, как минимум, содержащим вызов посланием", - приводит издание слова Фаучи. Он рассказал, что обсуждал этот вопрос со своими британскими коллегами, которые склоняются к тому, чтобы отсрочить проведение повторных прививок в целях скорейшего завершения первого этапа вакцинации и обеспечения его максимальной массовости. По его словам, ему понятны побудительные мотивы такой стратегии, но он все же не считает ее целесообразной для США. "Мы согласились с тем, что оба наших подхода являются вполне разумными", - сказал он.

Газета отметила, что вопрос о целесообразности пересмотра "стратегии двухэтапной вакцинации" от коронавируса в целях предоставления пусть менее надежной, но все же защиты от COVID-19 максимально большему числу людей вынесен в последние дни на общественное обсуждение, чему способствовала и регистрация в США третьей вакцины от коронавируса, созданной принадлежащей Johnson & Johnson компанией Janssen, которая не требует второй прививки.

Фаучи настоятельно рекомендовал придерживаться уже принятой стратегии, как более надежной и предоставляющей большую защиту от появляющихся новых штаммов коронавируа. К тому же, добавил он, нет достаточных научных свидетельств эффективности "разового применения" вакцин Pfizer и Moderna. "Мы не знаем, насколько надежной является эта защита [при одной вакцинации]", - сказал он.

Фаучи также выразил надежду на то, что с регистрацией новой вакцины и с расширением производства ранее одобренных препаратов спрос на них в стране в скором времени будет полностью удовлетворен, а потому и нет необходимости в переходе к "одноэтапной вакцинации" в качестве вынужденной меры. Он признал, что ни один из подходов - продолжение двухэтапной стратегии в условиях дефицита вакцины или переход к разовой вакцинации в целях повышения массовости вакцинации - не является идеальным. "На это нет правильного ответа, - сказал он, - а когда его нет..., мы хотим продолжать то, что является абсолютно правильным с научной точки зрения".