В Элисте привлекли к ответственности родителей подростка, сушившего обувь на Вечном огне

ЭЛИСТА, 2 марта. /ТАСС/. Родителей подростка, который сушил обувь у мемориала Вечного огня в Элисте, привлекли к ответственности, сообщила во вторник пресс-служба МВД по республике.

Ранее в соцсетях региона появилась фотография, на которой мальчик держит над Вечным огнем в центре Элисты кроссовок.

"Полицейскими установлена личность подростка, совершившего антиобщественные действия у мемориала в Элисте. Им оказался 11-летний местный житель - учащийся одной из городских школ. В связи с инцидентом проводится дополнительная проверка, родителей подростка привлекут за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

В беседе с сотрудниками полиции мальчик в присутствии своих родителей пояснил, что не осознавал противоправности своего поступка и до настоящего времени не понимал исторической ценности мемориала. "К сожалению, современная молодежь зачастую забывает о том, что Вечный огонь символизирует память людей о павших за Родину героях. Нельзя забывать, что мемориалы являются памятными ритуальными местами", - добавили в пресс-службе ведомства, пояснив, что за нарушение общественного порядка в указанных местах существует административная и уголовная ответственность.

Родителей подростка привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 5.35. КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"). Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по республике.

В новость внесены изменения (11:20 мск) - добавлены подробности в пятом абзаце.