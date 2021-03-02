В МЭА заявили о рекордном снижении выбросов углекислого газа в энергетике в 2020 году

ПАРИЖ, 2 марта. /ТАСС/. Мировые выбросы углекислого газа в энергетике снизились в 2020 году на фоне пандемии коронавируса на 5,8%, что является рекордом со времен Второй мировой войны. Об этом говорится в распространенном во вторник отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

"Пандемия коронавируса и последовавший за ней экономический кризис оказали влияние почти на все аспекты производства, поставок и потребления энергии во всем мире, - отмечается в отчете. - Поскольку основной спрос энергию упал почти на 4% в 2020 году, глобальные выбросы CO2, связанные с энергетикой, сократились на 5,8%, согласно последним статистическим данным, что является самым большим ежегодным процентным снижением со времен Второй мировой войны".

Как подчеркнули в агентстве, в абсолютном выражении снижение выбросов углекислого газа составило 2 млрд тонн, что соответствует совокупному объему выбросов Европейского союза и не имеет прецедента в истории.

В МЭА напомнили, что в прошлом году значительное сокращение пришлось на ископаемые виды топлива, особенно на нефть и на уголь. На снижение спроса на топливо сильное влияние оказало сокращение использования автомобильного и воздушного транспорта. Как указали специалисты, теплая погода стала основным фактором снижения выбросов углекислого газа в январе 2020 года. "Потребности в отоплении в крупных странах, таких как США, Германия, Великобритания и Россия, были на 15-20% ниже, чем в январе 2019 года", - обратили внимание в агентстве.

"Воздействие пандемии стало ощущаться в конце февраля, - продолжили в МЭА. - К апрелю глобальные выбросы СО2 показали самое большое месячное падение, когда большинство стран с развитой экономикой столкнулись с различными формами ограничений на передвижение и поездки". Однако, добавили в организации, "поскольку первая волна пандемии была взята под контроль, а экономическая активность возросла к середине года, выбросы увеличились". "Они продолжали восстанавливаться до конца года, и в декабре 2020 года глобальные выбросы были на 2% выше, чем в том же месяце годом ранее", - отмечается в отчете.