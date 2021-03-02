Посольство РФ в Эстонии выразило возмущение в связи с осквернением танка-памятника Т-34

ТАЛЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Посольство России в Эстонии во вторник выразило возмущение действиями вандалов, осквернивших танк-памятник Т-34 в Нарве, и потребовало привлечь их к ответственности.

"Сам факт осквернения вызывает вполне понятное и законное возмущение, - говорится в распространенном заявлении диппредставительства. - Ясно одно: это была не спонтанная акция, совершившие ее злоумышленники основательно к ней готовились, о чем свидетельствует использовавшийся ими в этих целях трафарет".

"Посольство признательно властям Нарвы, которые оперативно приняли меры по приведению внешнего вида памятника в порядок, - отметили также дипломаты. - Полицией Нарвы начато соответствующее расследование. Посольство рассчитывает, что совершившие подобный акт вандализма лица будут найдены и привлечены к ответственности".

Во вторник газета Postimees сообщила, что неизвестные осквернили памятник в Нарве, на котором установлен танк Т-34. По информации издания, на броне танка появилась оскорбительная надпись на русском языке.

Танк Т-34 в Нарве - единственный сохранившийся на территории Эстонии танк-памятник. Он установлен у дороги, ведущей из Нарвы в Нарва-Йыэсуу, где 25-26 июля 1944 года силы Ленинградского корпуса под руководством генерала Ивана Федюнинского пересекли реку Нарву, начав операцию по освобождению Эстонии.