В кабмине поддержали законопроект о школьной медицине

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект "Единой России" о школьной медицине. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

"Внедрение четкой системы школьной медицины по всей стране позволит выстроить учебный процесс, сберегающий здоровье учеников. Наш законопроект обеспечивает слаженную работу системы "родители - учителя - врачи", - приводит слова Морозова пресс-служба партии во вторник. Депутаты могут рассмотреть инициативу в ходе весенней сессии Госдумы.

Речь идет о законопроекте, который, в частности, предлагает закрепить обязательства по охране здоровья школьников и вводит обязанность родителей сообщать о том, что ребенку требуются особые условия для учебы, отдыха и занятий спортом.

Депутаты начали работу над проектом еще в 2016 году, в ходе встреч с родительским сообществом неоднократно поднималась тема необходимости должного медицинского обеспечения в школах и детских садах. В число авторов документа, помимо Морозова, входит координатор партийного проекта "Новая школа", депутат Госдумы Алена Аршинова.

По словам Морозова, депутаты параллельно работают над законопроектом, который повысит статус школьного врача. "Сегодня, если посмотреть закон "Об образовании", деятельность медицинского работника в школе описана в разделе "Вспомогательный персонал" вместе со всеми остальными, кто обеспечивает жизнедеятельность школы как здания. Школьный врач должен работать в статусе завуча", - отметил депутат.