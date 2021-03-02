Эксперт допустил, что эпидемия коронавируса в Москве может закончиться к началу лета

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Эпидемия коронавирусной инфекции в Москве может закончиться к началу лета. Об этом сообщил ТАСС во вторник доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

"Я считаю, что к концу мая - началу лета в Москве эпидемия закончится", - сказал он.

Жемчугов пояснил, что Москва стала первым регионом, включившимся в эпидемический процесс в начале пандемии. Кроме того, в ней достаточно большая плотность населения, развито транспортное сообщение, а также значительное число жителей уже сделали прививку от коронавируса.

По словам Жемчугова, сроки появления коллективного иммунитета к коронавирусу зависят от плотности населения региона, его демографического состава и количества людей, уже имевших контакт с вирусом. Так, в Москве коллективный иммунитет уже может составлять около 60%, поскольку в этой статистике не учитываются люди, перенесшие коронавирусную инфекцию бессимптомно. "Чтобы этот показатель [коллективного иммунитета] высчитать, нужно умножить выявленных зараженных примерно на 10, и это будет общее количество людей с иммунитетом, и добавить уже провакцинированных. Вот это количество нужно рассчитать по отношению к численности населения региона", - пояснил он формулу расчета уровня популяционного иммунитета.

Жемчугов заключил, что сроки достижения коллективного иммунитета к коронавирусу, необходимого для полного снятия ограничений, в регионах России будут разными. "Россия очень большая. Коллективный иммунитет должен определяться по регионам, потому что у нас очень разные регионы. Нельзя, например, Москву сравнить с Чукоткой или Алтай с Краснодарским краем", - сказал он.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова в интервью ТАСС заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу у 60% населения страны, необходимый для полного снятия ограничений, может сформироваться в РФ к августу, если вакцинация будет идти такими же темпами, как сейчас. По ее словам, при увеличении темпов вакцинации это может произойти раньше.