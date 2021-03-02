Евразийский женский форум пройдет очно с 13 по 15 октября в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Третий Евразийский женский форум пройдет с 13 по 15 октября в очном формате в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова в ТАСС на пресс-конференции во вторник.

"Мы хотели его проводить в сентябре, но учитывая все особенности и новые вызовы, мы будем проводить с 13 по 15 октября. Форум пройдет в Санкт-Петербурге, откроется в Таврическом, несколько площадок разных будет в других учреждениях и местах. <...> Наш форум - это очень масштабная стратегическая площадка для общения женщин, самое главное - для презентации проектов", - сообщила она.

Карелова подчеркнула, что форум планируется провести в очном формате. "Ценность, специфика и особенность Евразийского женского форума - это живое общение, это новые контакты. Это важно и для продвижения позитивного имиджа нашей страны, потому что мы можем, когда приезжают к нам женщины из разных стран, не только рассказать о проектах, а сделать очень много выставок, где можно посмотреть, что сделано в сфере культуры, развития народных художественных промыслов, креативных индустрий", - добавила она.

Зампред Совета Федерации отметила, что в рамках форума будут работать площадки крупных международных организаций (ЮНИДО, ООН, ЮНЕСКО, W20, АТЭС, БРИКС, ШОС). "Все у нас предварительно отработано, поэтому Евразийский женский форум - это такая презентация международных организаций, их современной женской повестки", - подчеркнула она.