В Индонезии выявили британский штамм коронавируса

СИНГАПУР, 2 марта. /ТАСС/. Индонезийские власти заявили о выявлении двух случаев заражения британским штаммом коронавируса на территории страны. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters .

О выявлении британского штамма рассказали в оперативном штабе по борьбе с пандемией Индонезии, но не предоставили подробностей. Позднее в министерстве здравоохранения заявили, что распространение нового штамма усложнит борьбу с коронавирусом в стране.

Этот штамм коронавируса был обнаружен в других странах региона, например, во Вьетнаме и на Филиппинах, отмечает Reuters.

Британский штамм коронавируса был впервые выявлен в сентябре прошлого года, однако привлек пристальное внимание экспертов лишь в декабре, когда начал становиться доминирующим в Англии. Согласно предварительным оценкам экспертов, он может быть до 70% более заразным, чем ранее встречавшиеся в стране генетические варианты вируса, а его летальность может быть выше на 30%.

За все время в Индонезии зафиксировано свыше 1,3 млн случаев заражения коронавирусом при 36,3 тыс. летальных исходах. Вакцинация в Индонезии началась в январе, в рамках первого этапа было привито примерно 1,5 млн медицинских работников. Второй этап стартовал в середине февраля и должен охватить 38 млн человек. Всего для выработки коллективного иммунитета власти Индонезии планируют привить 181 млн человек, население страны составляет около 270 млн человек.