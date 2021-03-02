Псковский губернатор открыл памятный знак в честь врачей в городской больнице

ПСКОВ, 2 марта. /ТАСС/. Власти Псковской области открыли памятный знак в честь медиков, борющихся против коронавируса. Он установлен на территории городской больницы, где в ближайшее время появится новое отделение для реабилитации пациентов, перенесших эту инфекцию, сообщила во вторник пресс-служба администрации региона.

"Губернатор Псковской области посетил Псковскую городскую больницу и открыл памятный знак в благодарность сотрудникам медучреждения за работу в борьбе с пандемией. Псковская городская больница ранее была перепрофилирована под COVID-центр, а теперь постепенно снова возвращается к обычной работе", - отмечается в сообщении пресс-службы в ее официальном канале в Telegram.

Михаил Ведерников также оценил готовность к возвращению работы больницы в штатном режиме, он посетил кардиологическую реанимацию, где во время коронавируса реанимировали пациентов с коронавирусом.

"Символично, что сегодня вот такой камень, или памятный знак, появляется, потому что мы все рассчитываем, что коронавирус пройдет и мы все вернемся к нормальной жизни, к плановой работе. Но мы должны помнить, какой ценой нам это досталось - ценой вашей круглосуточной борьбы за жизнь и здоровье наших граждан. Низкий вам поклон", - цитирует слова губернатора пресс-служба.

Новые отделения для перенесших коронавирус

Во вторник региональные власти также объявили о том, что в Псковской городской больнице будет создано новое отделение для реабилитации пациентов, перенесших коронавирус. Об этом губернатору Михаилу Ведерникову при посещении медицинского учреждения рассказала председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

"Мы будем предусматривать развитие не только всех видов специализированной медицинской помощи, но и высокотехнологичной. И самое главное, хотим добавить новые направления - это реабилитация для пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции", - цитирует пресс-служба слова Гаращенко. По ее словам, в больнице также планируется открыть подразделение для пациентов с бронхолегочными патологиями и одновременно имеющих проблемы по кардиологии, чтобы пациенты могли комплексно восстанавливать все органы, которые поразила коронавирусная инфекция.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее число зафиксированных случаев заражения составляет 32 184, 21 093 человека выздоровели, 171 пациент умер. На данный момент в регионе из-за угрозы распространения инфекции переведены на закрытый режим работы все социальные учреждения, включая интернаты для престарелых. В регионе действует также запрет на проведение корпоративов. При этом разрешена работа театров и филармоний при условии 50% наполняемости залов. Карантин по коронавирусу власти региона продлили до 31 марта.