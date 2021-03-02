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Джо Байден поздравил Михаила Горбачева с 90-летием

В обращении также отмечается приверженность первого президента СССР свободе

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден поздравил первого президента СССР Михаила Горбачева с 90-летием и отметил его вклад в укреплении безопасности мира. Текст поздравления опубликован в Facebook переводчика Горбачева Павла Палажченко.

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"Уважаемый президент Горбачев! От имени американского народа хочу поздравить вас с 90-летием. Это грандиозная веха в вашей легендарной жизни", - говорится в поздравлении.

В обращении также отмечается приверженность Горбачева свободе. "Благодаря вашей приверженности свободе и мужеству, с которой на протяжении десятилетий вы принимали трудные, но необходимые решения, мир стал более безопасным. И это и сейчас является источником вдохновения. Я искренне надеюсь, что продление на пять лет Договора СНВ-3 свидетельствует о том, что США и Россия могут и впредь сотрудничать в совместных усилиях по продолжению начатого вами дела", - говорится в поздравлении.

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СШАРоссияГорбачев, Михаил СергеевичБайден, Джозеф (Джо)
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