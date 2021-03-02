Активисты ОНФ выявили недолив топлива на 17 из 101 проверенной АЗС в Москве

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) проверили в феврале 101 автозаправку в Москве, на 17 из них был обнаружен недолив топлива. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ОНФ.

"Рабочая группа ОНФ "Защита прав автомобилистов" в феврале проверила 101 АЗС и обнаружила 17 заправок, обманывающих потребителей. В предыдущем месяце масштабные проверки АЗС в столичном регионе позволили выявить 20 таких АЗС", - говорится в сообщении.

По словам руководителя рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петра Шкуматова, активисты фиксируют небольшое снижение числа АЗС, обманывающих автомобилистов. "Результат будет достигнут тогда, когда мы увидим ноль в отчете по мониторингу заправок. В сложившихся экономических условиях, когда люди стараются экономить и у многих каждая копейка на счету, недоливать бензин цинично и недопустимо", - приводятся в сообщении слова Шкуматова.

В ОНФ уточнили, что рекордный недолив, зафиксированный активистами ОНФ в ходе февральского мониторинга, составляет 11,2%.

"Результаты мониторинга ОНФ отправляет в контролирующий АЗС государственный орган - Росстандарт. В прошлом году благодаря участию Народного фронта был устранен системный недолив на одной из крупных и известных сетей АЗС, в 2021 году мы совместно добиваемся от другой крупной сети заправок устранения системного недолива в 3%", - сказал Шкуматов.