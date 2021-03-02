Удмуртия просит правительство софинансировать выплаты за классное руководство в колледжах

ИЖЕВСК, 2 марта. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Удмуртии во вторник на сессии проголосовали за проект постановления об обращении к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину по вопросу софинансирования ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогам профессиональных образовательных организаций. За проект проголосовали 36 депутатов, один воздержался, проголосовавших против не было.

"По инициативе президента РФ Владимира Владимировича Путина с 1 сентября 2020 года классные руководители в общеобразовательных организациях стали получать выплаты в размере 5 тыс. рублей ежемесячно. Но, к сожалению, неохваченными остались те же самые классные руководители, которые называются в системе профессионального образования кураторами. То есть люди, педагоги, которые работают в системе профессионального образования. Мы все понимаем, что после 9-го класса дети идут, как правило, в эти организации и тоже относятся к той категории, с которыми нужно проводить большую воспитательную работу, связанную с профориентацией, наставничеством", - сказала на сессии председатель постоянной комиссии по науке, образованию, культуре, туризму и национальной политике Госсовета региона Татьяна Ишматова.

Она также отметила, что работа педагогов усложняется тем, что многие подростки уезжают от родителей и находятся под полным кураторством классных руководителей.

"Именно поэтому мы предлагаем выйти с инициативой к председателю правительства РФ Михаилу Владимировичу Мишустину по вопросу софинансирования ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство - кураторство групп - педагогическим работникам профессиональных образовательных организаций", - добавила Ишматова.

Ранее в январе президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 марта проработать вопрос о введении доплат за классное руководство в колледжах.

Вопрос о введении доплат за классное руководство в колледжах поднимался 12 января на встрече президента РФ с министром просвещения Сергеем Кравцовым. Тогда глава государства обратил внимание министра на жалобы, связанные с выплатами. Кравцов ответил, что с 1 сентября доплаты получают 810 тыс. классных руководителей. Он добавил, что Минпросвещения прорабатывает вопрос о введении доплат за классное руководство в техникумах, и выразил надежду, что определенные шаги получится сделать в этом направлении в 2021 году.