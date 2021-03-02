Омбудсмены России и Катара договорились о сотрудничестве в сфере защите прав граждан

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и председатель национального комитета по правам человека Катара Али бен Самех аль-Марри подписали меморандум о сотрудничестве, который предполагает развитие более тесных отношений между сторонами, в том числе в оказании помощи в случаях нарушения прав россиян и граждан Катара на территориях государств.

"Взаимное информирование и содействие в случаях нарушения прав и свобод человека граждан РФ на территории Катара и граждан Катара на территории РФ... оказание практической помощи в области защиты прав человека граждан обеих стран, процедуры рассмотрения жалоб и любой другой деятельности сторон в соответствии с мандатами сторон", - перечисляются направления сотрудничества стран в документе, который находится в распоряжении ТАСС.

Кроме этого, стороны договорились об организации совместной деятельности на международном уровне, а также о проведении двусторонних мероприятий.

Соглашение действует в течение трех лет с момента подписания. "Я искренне благодарю вас за предложение оказать нам помощь и содействие в тех вопросах, которые возникают у института уполномоченного. Со своей стороны тоже заверяю вас о желании и возможности помочь вам", - сказала Москалькова, обращаясь к своему коллеге после подписания соглашения.