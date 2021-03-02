Путин 3 марта примет участие в расширенном заседании коллегии МВД

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поучаствует в среду, 3 марта, в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"3 марта президент РФ Владимир Путин примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что традиционно в ходе заседания будут подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел РФ за 2020 год, а также определены основные направления работы на 2021 год.

Владимир Путин регулярно участвует в заседаниях коллегий силовых структур, на которых подводятся итоги прошедшего года и обсуждаются задачи на ближайшую перспективу. 24 февраля он уже выступил на заседании коллегии ФСБ России. Также глава государства традиционно участвует в аналогичных мероприятиях в МВД России, Генеральной прокуратуре РФ и других структурах.