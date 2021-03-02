ВЦИОМ: доля россиян, негативно оценивающих деятельность Горбачева, снизилась

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Чуть более половины опрошенных россиян (51%) назвали первого президента СССР Михаила Горбачева человеком, который думал о благе страны, но при этом его деятельность принесла больше вреда, чем пользы. За пять лет доля респондентов, негативно оценивающих деятельность экс-президента, снизилась на 10 процентных пунктов, говорится в данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о Горбачеве и последствиях его управления страной, приуроченного к юбилею политика.

Михаил Горбачев: меня ругают за гласность, но без нее ничего в стране не изменилось бы

"Половина россиян считают, что деятельность Горбачева принесла стране больше вреда (51%), а каждый третий придерживается мнения, что поровну - и вреда, и пользы (32%). Он действовал, скорее, в интересах небольшой группы лиц (46%, минус 5 п. п. с 2019 г.)", - говорится в результатах опроса. При этом, 7% россиян видят в действиях первого президента СССР направленность на интересы общества в целом, а еще 13% считают, что его деятельность была в интересах большинства.

"Из позитивных последствий, оставшихся после пребывания на посту президента Михаила Горбачева, россияне называют гласность и свободу слова (9%), начало перестройки (4%) и развитие международных отношений (3%). Считают, что не было ничего хорошего, 37%, что на 10 п. п. меньше, чем в 2016 г. Отрицательными действиями правления Михаила Горбачева россияне называют распад СССР (36%), внешняя политика в угоду Западу и США (7%) и упадок экономики (7%)", - отмечается в исследовании.

Согласно опросу, более 70% россиян считают, что при Горбачеве страна двигалась, скорее, в неверном направлении. "Михаил Горбачев - политик, который думал о благе страны, но совершил ряд серьезных тактических просчетов, которые и привели к потрясениям и проблемам (51%). Считают его преступником, сознательно развалившим страну, 22% опрошенных (минус 4 п. п. с 2019 г.)", - говорится в исследовании.

По словам директора по стратегическому развитию ВЦИОМ Степана Львова, россияне "не собираются пересматривать отношение к исторической роли Горбачева, даже несмотря на смену поколений".

"Еще долгое время его имя будет связано с трагедией распада - не столько коммунистической державы как таковой, а с разрушением сложившихся устоев, государства и его роли в мире, советского общества и его благосостояния. Аргументов, позволяющих примирить россиян с исторической необходимостью, в которой Горбачев был вынужден действовать, попытаться как-то объективировать свои суждения, крайне мало, и вряд ли они появятся в обозримом будущем. Эмоциональность уходит, но рациональные мотивы к оправданию Горбачева не складываются", - отметил Львов.

Об опросе

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 28 февраля. Объем выборки составил 1 600 респондентов в возрасте старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.