В кабмине поддержали введение наказания за распространение сведений о силовиках

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект о введении административной ответственности за незаконный доступ и распространение информации о лицах, подлежащих госзащите, военных и сотрудниках правоохранительных органов. Текст проекта отзыва есть в распоряжении ТАСС.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - говорится в тексте. Автором инициативы выступил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Законопроектом предлагается установить административную ответственность за незаконное получение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом, а также за незаконное распространение сведений о лицах, подлежащих государственной защите, военнослужащих, сотрудниках правоохранительных и контролирующих органов", - сказано в проекте отзыва. Для этого Кодекс РФ об административных правонарушениях предлагается дополнить статьей "Незаконное получение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом" и изложить статью "Разглашение сведений о мерах безопасности" в новой редакции.