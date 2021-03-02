Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон вакцинировался от коронавируса

ЛОНДОН, 2 марта. /ТАСС/. Глава правительства Великобритании в 2010-2016 годах Дэвид Кэмерон привился от коронавируса. Об этом политик сообщил во вторник на своей странице в Twitter .

"Огромное спасибо нашей блестящей Национальной службе здравоохранения и всем потрясающим врачам и волонтерам, которые позволяют Великобритании осуществить впечатляющую кампанию по вакцинации. Я горд получить укол сегодня утром и призываю всех поступить также. Тем самым мы защищаем себя и всех остальных", - отметил 54-летний Кэмерон.

Кампания по вакцинации в Великобритании началась 8 декабря 2020 года. К 14 февраля в соответствии с планами правительства первую дозу вакцины получили 15 млн человек из особо уязвимых групп населения, на которые приходится 88% всех смертей среди инфицированных коронавирусом. Это лица, проживающие в домах престарелых, и те, кто осуществляет за ними уход, контактирующие с больными медицинские и социальные работники, жители страны старше 70 лет, а также люди с исключительно слабым здоровьем. Так, среди вакцинированных были королева Елизавета II, ее супруг герцог Эдинбургский Филип и наследник престола принц Уэльский Чарльз.

На втором этапе программы вакцинации, который должен быть завершен в мае, возможность сделать прививку получат все жители королевства старше 50 лет, а число вакцинированных превысит 30 млн. На прошлой неделе стало известно о том, что вакциной привилась преемница Кэмерона на посту премьера 64-летняя Тереза Мэй, возглавлявшая правительство в 2016-2019 годах. Ожидается, что в ближайшие недели инъекция будет сделана и нынешнему премьер-министру Великобритании 56-летнему Борису Джонсону.

Согласно последним правительственным данным, к настоящему моменту привиты 20,2 млн человек - более 30% населения королевства. Власти рассчитывают, что до конца июля вакцину смогут получить все несовершеннолетние жители страны. Пока что в королевстве делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.