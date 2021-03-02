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Ростовским детям-сиротам выдали непригодные для проживания квартиры

В СМИ ранее появилась информация о том, что нескольким детям выдали жилье, в котором трескаются стены, проваливаются полы, не работают отопительные котлы, на стенах плесень

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 марта. /ТАСС/. Следователи проводят проверку после публикаций в СМИ о выделении детям-сиротам из Целинского района Ростовской области жилья, непригодного для проживания. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК по Ростовской области.

Во вторник в местных СМИ появилась информация о том, что в поселке Целина нескольким детям-сиротам выделили непригодное для проживания жилье, в котором трескаются стены, проваливаются полы, не работают отопительные котлы, на стенах плесень.

"По поручению руководителя следственного управления СК РФ А.Г. Хуаде для проверки сведений, изложенных в публикации, незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой следователи СК России установят все обстоятельства и проверят доводы, озвученные в СМИ, дадут правовую оценку произошедшему. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение", - говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры Ростовской области также сообщили о проведении проверки исполнения законодательства о соблюдении жилищных прав детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В надзорном ведомстве также поставили на контроль ход и результаты проверки СК России.

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