В Пермском крае разработали цифровую систему контроля за утилизацией медицинских отходов

ПЕРМЬ, 2 марта. /ТАСС/. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Пермском крае "Теплоэнерго" разработал систему цифрового контроля транспортировки опасных медицинских отходов класса "Б", позволяющую отслеживать путь и вести точный учет веса утилизируемых изделий. Об этом журналистам во вторник сообщил главный врач Пермской городской клинической больницы (ГКБ) им М. А. Тверье Михаил Суханов, которая первой начала тестировать систему.

"Система направлена на то, чтобы опасные медицинские отходы не оказывались в наших лесах, в близлежащем населенном пункте, чтобы некачественные поставщики услуг не утилизировали их в неполигонных условиях. Мы должны очень четко понимать где, когда и куда утилизируются продукты медицинской деятельности. Сейчас у нас появилась возможность проследить путь медицинских отходов от момента загрузки в машину до конечного пункта утилизации. Нам посчастливилось стать пилотным учреждением, на котором будет апробирована эта система", - сказал он.

Из больницы отходы вывозят в специальных контейнерах, помеченных уникальными QR-кодами. Перед этим водитель спецтранспорта в присутствии сотрудника медучреждения сканирует телефоном QR-код на контейнере, фотографирует его, измеряет вес груза и отправляет с телефона эти данные в электронную таблицу учета. Передачу отходов сотрудник больницы подтверждает своей электронной подписью, которую он ставит на экране телефона водителя. Все эти операции повторяются на месте прибытия, а приемку контейнеров удостоверяет подписью оператор пункта утилизации медотходов. Специальное приложение показывает водителю маршрут и время, в которое он должен прибывать на места сбора и утилизации.

Как отмечают в правительстве Пермского края, по итогам тестовых испытаний цифровой контроль планируют вводить во всех медицинских учреждениях региона.

К медицинским отходам класса "Б" относятся материалы, инструменты, предметы, загрязненные кровью и другими биологическими жидкостями, патологоанатомические и органические операционные отходы, пищевые отходы из инфекционных отделений, отходы из микробиологических, клинико-диагностических лабораторий, живые вакцины, непригодные к использованию.