Болгария отмечает 143-ю годовщину освобождения Россией от османского ига

СОФИЯ, 2 марта. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Болгария торжественно отмечает национальный праздник - 143-ю годовщину освобождения от османского ига. Первым из множества официальных мероприятий, которые пройдут в стране в ближайшие два дня, стала панихида и церемония возложения венков и цветов к памятнику медикам, погибшим во время Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, с участием вице-президента Илияны Йотовой, посла России Элеоноры Митрофановой, представителей болгарских общественных организаций, политиков и общественных деятелей, множества горожан.

"Накануне национального праздника Болгария должна помнить историю и думать о будущем. 3 марта - праздник, лишенный политической конъюнктуры, близкий сердцу каждого из болгар. Венки и цветы будут возложены, но самое важное, чтобы каждый пропустил праздник через свою душу с почтением и памятью к тем, кто остался в болгарской земле, чтобы мы могли сегодня говорить на своем языке, верить и иметь возможность свободно воспитывать будущее поколение Болгарии. 3 марта - это день, когда мы должны благодарить всех, кто шел вместе с болгарским народом по пути к свободе", - заявила Йотова, обращаясь к участникам поклонения.

Вице-президент поблагодарила руководство Болгарского красного креста "за смелость и ответственность сделать традиционным ежегодное поклонение у памятника медикам", единственного подобного рода в Европе.

Для Элеоноры Митрофановой это событие стало первым официальным мероприятием в качестве посла России на болгарской земле. "Это церемония - панихида и возложение венков - очень трогательная, потому что здесь проявляются искренние чувства болгарского народа к нашему народу, благодарность ко всем тем, кто отдал свои жизни. Это праздник вне политики, потому что эти чувства присутствуют в каждом поколении болгар. Это очень важно. Я рада, что именно в эти дни приехала в Болгарию. Я хочу добиться, чтобы отношения между нашими странами улучшились по всем направлениям, ведь это самое важное для посла", - сказала Митрофанова ТАСС.

Памятная дата

3 марта 1878 года, с завершением Русско-турецкой освободительной войны (1877-1878) в городке Сан-Стефано в окрестностях Стамбула русский посол граф Николай Игнатьев подписал мирный договор, который зафиксировал победу русской армии и принес свободу Болгарии, 500 лет до этого находившейся под османским владычеством.

В честь праздника даже величественный Ниагарский водопад, который расположен на границе США и Канады, будет 3 марта освещен в цвета болгарского флага - белый, зеленый и красный, - организатором события станут болгарские дипломаты в Канаде. А в Болгарии центром праздника станет историческая высота Шипка, официальные мероприятия из-за коронавирусных ограничений там отменены, но уже с раннего утра 3 марта к памятнику Свободы на вершину Шипки поднимутся сотни желающих почтить память героев освобождения, для которых болгарская земля стала последним приютом. Среди них будут президент Румен Радев и спикер парламента Цвета Караянчева. К памятникам русским воинам и болгарским ополченцам лягут венки и цветы.

Защитить болгар

Россия приняла решение встать на защиту Болгарии и начать войну с турками после того, как было жестоко подавлено Апрельское восстание 1876 года, а Константинопольская конференция великих держав, которая предложила проект мирного решения Восточного вопроса (проходила в Стамбуле с 23 декабря 1876 года по 20 января 1877 года), завершилась безрезультатно.

Уже в апреле 1877 года Россия объявила войну Турции, а ее войскам удалось успешно форсировать Дунай, захватить Шипкинский перевал и после пятимесячной осады принудить к капитуляции армию Осман-паши в Плевне. Затем последовал разгром турецких войск, прикрывавших Константинополь (Стамбул). Потери российской армии в этой военной кампании, по разным данным, составили от 20 до 30 тыс. человек.

Сан-Стефанский договор подписал русский посол в Константинополе граф Николай Игнатьев и его коллега-дипломат Александр Нелидов с одной стороны и министр иностранных дел Турции Савфет-паша, а также посол в Германии Саадулла-бей - с другой.

Договор в максимальной степени учитывал интересы Болгарии. Страна становилась самым большим государством на Балканах, включающим Южную Фракию, всю Македонию на юго-западе и Добруджу на северо-востоке. На западе в ее границы входили восточные территории Сербии. Общая площадь государства составила более 170 тыс. кв. километров. Однако представители Великобритании, Франции, Германии, Австро-Венгрии и Италии, которые должны были ратифицировать соглашение, посчитали, что балканское государство получило больше, чем заслужило, и границы страны были существенно урезаны. Но все же главное было сделано: Болгария, страна с населением 4,8 млн человек, получила статус независимого государства.

Фальсификация истории

Многие современные болгарские политики подвергают сомнению значение исторической даты, считая проведенную Россией кампанию выгодной исключительно двору в Санкт-Петербурге. Они также требуют, чтобы национальный праздник был перенесен на другую дату, поскольку нынешняя установлена в годы власти болгарских коммунистов. Представители власти также неоднократно выступали с заявлениями, что равную с Россией роль в освобождении страны играли Польша, Литва, Финляндия и другие государства, которые ранее входили в состав Российской империи.

Газета "Дума" в канун памятной даты опубликовала исторические документы, выдержки из газет и другие материалы о том, как Болгария отмечала свое освобождение в период с 1891 по 1944 год. Они доказывают, что во все времена, даже в годы Второй мировой войны, когда Болгария была союзником нацистской Германии, ее лидеры с огромным уважением относились к своим освободителям.

"Победоносная освободительная война, которую вели русские войска во главе с незабываемым благородным рыцарем Царем-освободителем [Александром II], блестяще увенчала надежды болгар на свободу и национальное благополучие. Со стороны братского русского народа эта война была великодушным делом, не имеющим подобных примеров в истории народов, - говорил болгарский царь Борис III, открывая в августе 1934 года памятник Свободы на Шипке, возведенный в знак признательности "к русскому народу, к русским героям и ветеранам Освободительной войны". Высота монумента, внутри которого разместилась музейная экспозиция, составила 31,5 метра. Над центральным входом в музей был установлен бронзовый лев - символ болгарской государственности.

Шипка - храм доблести

Президент Радев также неоднократно подчеркивал, что именно армия Царя-освободителя положила конец пятивековому османскому рабству, что именно под русскими боевыми знаменами покрыли себя вечной славой болгарские ополченцы.

"Воины разных национальностей империи Александра II сражались за наше освобождение, тысячи из них погибли. Всем им, нашей освободительнице России наша болгарская признательность. Наша признательность не подвластна никакой политической конъюнктуре, но она повод для нашей гордости как народа, который понимает цену свободы, чтит и своих, и чужих героев, сложивших свои головы за эту свободу", - отмечал Радев, выступая на Шипке, которую считает храмом доблести, и в среду вновь поднимется на нее.

Оборона Шипкинского перевала небольшим русско-болгарским отрядом генерала Николая Столетова (1831-1912), стала одним из наиболее героических и решающих сражений Русско-турецкой освободительной войны. Отряду генерала, который насчитывал 7,5 тыс. человек, тогда противостояли войска Сулеймана-паши численностью в 27 тыс. человек, еще 10 тыс. турецких солдат находились в резерве.

В течение шести дней в августе 1877 года защитники Шипки успешно отбивали все попытки турецкой армии прорвать их позиции и соединиться со своими частями в северо-восточной Болгарии.

Только беспримерное мужество героев Шипки позволило удержать стратегически важные укрепления. Оборона перевала продолжалась еще несколько месяцев. Несмотря на холод и туманы его защитники продолжали удерживать свои позиции, сообщая командованию по телеграфу, что "на Шипке все спокойно".

Русская армия и болгарские ополченцы потеряли в боях на Шипке в общей сложности около 11 тыс. солдат и офицеров.