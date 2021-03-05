Константин Ишханов: "Мне хочется, чтобы на Мальте было много людей, которые живут музыкой"

Когда Ференц Лист провел первый мастер-класс в истории (если не считать Джузеппе Тартини, учившего Магдалену Сирмен), родилась традиция приезжать на обучение к выдающимся педагогам из самых дальних земель. А как иначе? За несколько уроков можно получить ценные замечания мудрого профессора, отточить технику, которую в обычной консерватории учатся годами, услышать такие откровения, что поймешь любые "трудности перевода" - с композиторского языка на исполнительский. Для этого и стоит ехать в Мальтийскую музыкальную Академию, где в апреле начнут преподавать гении мировой педагогики сразу по нескольким специальностям: тут вам и фортепиано, и струнные, и духовые, среди которых - даже саксофон.

О Мальтийской музыкальной Академии - проекте грандиозном во всех отношениях - ТАСС поговорил с ее учредителем, президентом Европейского фонда поддержки культуры Константином Ишхановым.

– Константин, в апреле вы проводите на Мальте Международный музыкальный фестиваль InClassica, где от одного только перечисления звездных имен дух захватывает. И одновременно с фестивалем вы открываете Мальтийскую музыкальную Академию, в которой, кажется, вы собрали вместе лучших педагогов планеты. Как вам это удалось?

– Когда десять лет назад родился Мальтийский фестиваль InClassica, параллельно ему возникла и музыкальная Академия - поначалу это были мастер-классы, на которые приезжали опытные преподаватели из ведущих консерваторий мира. На Мальте преподавание музыкальных дисциплин не очень сильно развито, здесь нет профессионального высшего учебного заведения такого рода, но есть огромное количество талантливых детей - оттого наше начинание имело огромный успех.

В рамках этих мастер-классов мы проводили концерты, в которых вместе с профессорами принимали участие ученики: для Мальты это была некая инновация. Так происходило каждый год, к нам съезжалось очень много студентов со всех концов мира, и, разумеется, педагоги, о которых в обычной жизни можно только мечтать. Например, Павел Гилилов - в Зальцбурге к нему в Моцартеум пробиться невозможно, поскольку количество желающих превышает количество мест в сотни раз. Поэтому, когда он был у нас, многие воспользовались этой возможностью, в том числе студенты из Австрии. К слову, на ClaviCologne - это еще один наш конкурс и фестиваль - за классы Гилилова студенты буквально дрались. Но профессор ответил, что не может давать больше восьми уроков в день.

– Мы недавно беседовали с Павлом Львовичем, и я призналась, что завидую его студентам. Мысли о музыке у него удивительные.

– И сейчас он в жюри нашего конкурса Classic Piano - гранд-финала "14 путей на Мальту". Поскольку между турами есть паузы, Павел Гилилов присоединится к преподавателям Академии и даст несколько мастер-классов. Дмитрий Алексеев и Мишель Берофф тоже в жюри, и также дают мастер-классы. Ну а если уж мы заговорили о педагогах Академии по специальности "фортепиано", то среди них - и Рудольф Бухбиндер, который выступает на нашем фестивале InClassica, и Питер Донохоу, и Бернд Гёцке, и Михаил Хохлов, и многие другие известные пианисты и преподаватели.

– Все они сами выбирают себе студентов?

– У нас устроено так: когда студент подает заявку, он выбирает того профессора, чей мастер-класс его интересует больше всего. Однако если к какому-то профессору стремится слишком большое количество желающих, тогда уже выбирает сам профессор. В этом случае студенты должны отправить ему свои аудиозаписи, после чего он даст им окончательный ответ.

– И по другим специальностям вы пригласили не просто преподавателей, но профессионалов экстра-класса: тут и Захар Брон, и Борис Кушнир, и другие гении скрипичной педагогики...

– Не забудьте упомянуть Анну Чумаченко.

– О, да, пару лет назад я слушала ее ученицу Лизу Батиашвили: выдающийся художник, вне всякого сомнения.

– Да, Лиза - очень талантливый музыкант, она училась у Анны в Мюнхене. И вот теперь профессор Анна Чумаченко на Мальте готова поделиться секретами мастерства со студентами нашей Академии. Кстати, среди преподавателей скрипки на наших мастер-классах - Дэниэл Хоуп и Максим Венгеров.

– Скажите, а с чем у вас ассоциируется слово "академия"?

– Для меня это слово означает "высшая школа музыки". Раньше мы называли то, что у нас происходило, просто мастер-классами, потому что на них преподавали только фортепиано, только скрипку или только вокал. А сейчас мы все это объединили. Добавьте сюда огромное количество концертов - и тех, в которых вместе со студентами принимают участие профессора, и других, где студенты выходят на сцену вместе со звездами, которые выступают на нашем фестивале InClassica, - а также лекции известных музыкантов, которые принимают участие в фестивальных концертах. Поэтому мы не побоялись замахнуться на мощное слово "академия". Разные дисциплины, концерты, лекции - все это вместе в одно и то же время. Из струнных будут представлены скрипка, виолончель, из духовых - флейта, гобой, кларнет и саксофон. Очень важным для меня было подобрать преподавательский состав так, чтобы вызвать интерес не только у местных студентов, но и у музыкантов из других стран.

– Вам это, несомненно, удалось. К тому же занятия, концерты, лекции и прочие замечательные вещи будут происходить на дивном острове Мальта, пребывание на котором - само по себе удовольствие.

– Да, это так. В чем преимущества Мальты? Безусловно, климат, благодаря которому уже весной можно купаться в море и наслаждаться солнцем. Плюс мальтийские достопримечательности - Мальта очень интересное место с точки зрения истории и архитектуры. Не стоит также забывать, что Мальта - это известная европейская школа английского языка. Поэтому все, кто собирается посетить наши концерты и мастер-классы, могут заодно улучшить свой английский.

– А где будут проходить занятия?

– Главный зал нашего фестиваля в Валлетте - одно из старейших европейских зданий Сакра Инфермерия, построенное в XVI веке, где в настоящее время расположен Средиземноморский конференц-центр. Некогда это здание служило госпиталем, который основали рыцари Святого Иоанна: в фойе до сих пор сохранились ниши от больничных коек, а в коридорах стоят статуи рыцарей в полном боевом облачении. Здесь будет проходить огромное количество всевозможных мастер-классов. Остальные будут проводиться в кампусе Мальтийского университета, в Католическом университете и так далее - все эти залы тоже расположены в Валлетте, столице Мальты.

– Давайте перейдем к лекционной программе Академии. Когда я впервые прослушала "Нортоновские лекции" Бернстайна, мне открылись многие музыкальные тайны. Представляю, что можно открыть для себя в лекциях Марты Аргерих...

– Сам жду их с нетерпением. Кстати, помимо Марты, лекции в рамках Мальтийской музыкальной Академии прочтут другие герои нашего фестиваля InClassica - Рудольф Бухбиндер, Стелла Чен, Дэниэл Хоуп. А еще Северин фон Эккардштейн - замечательный немецкий пианист, победитель конкурса королевы Елизаветы, и Кит Армстронг - мультиталант из США, ныне проживающий в Вене, пианист, органист, дирижер, композитор, математик, да к тому же воспитанник Альфреда Бренделя. Так что нам выпадет шанс узнать много нового об исполнительстве, о времени, а может, и о себе. И еще в программу включены открытые мастер-классы с участием публики - если пандемия позволит, конечно. Так или иначе, мы будем придерживаться всех ограничений. В любом случае, мы продумали несколько альтернативных вариантов, включая онлайн-трансляции. Но давайте все-таки сохранять позитивный настрой.

– Еще одно ваше ноу-хау: студентам представится возможность сыграть с симфоническими и камерными оркестрами. То есть в дополнение к восьми оркестрам, которые выступят на фестивале, вы приглашаете еще шесть коллективов?

– Совершенно верно, специально для концертов Академии мы приглашаем камерные и симфонические оркестры, поскольку мы затеяли специальную серию концертов с их участием - в этих концертах студенты разделят сцену со знаменитыми музыкантами. И дирижируют этими оркестрами выдающиеся мастера, к примеру Феликс Коробов, главный дирижер Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, который уже 15 лет руководит Камерным оркестром Московской консерватории и с 2017 года сотрудничает с "Ла Скала".

Также на сцену выйдут: Мариус Стравинский, приглашенный дирижер "Дойче опер" и берлинской "Штаатс капеллы"; Валерий Ворона, ректор Государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова; Михаил Кирхгофф, главный дирижер Московского молодежного симфонического оркестра; композитор Аркадий Фельдман, основатель и главный дирижер Калининградского симфонического оркестра; Алексей Ньяга, дирижер Симфонического оркестра Карельской филармонии и Самарского академического театра оперы и балета; Валид Агаев, художественный руководитель и дирижер немецкого камерного оркестра города Аттендорн, приглашенный дирижер Orquesta Clásica Santa Cecilia, директор Оксфордского фестиваля искусств Мишель Касталлетти, директор консерватории "Джакомо Пуччини" в Ла Специи Джузеппе Бруно. И, наконец, Майкл Лаус, постоянный дирижер Мальтийского филармонического оркестра.