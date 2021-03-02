Эксперт рассказал о создании комиссии по изучению постковидного синдрома в Минздраве

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Минздрав России создал комиссию по изучению постковидного синдрома. Об этом заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ по ЦФО, генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин.

"Мы сейчас серьезно этим [изучением постковидного синдрома] занимаемся, и в Минздраве создана комиссия, и мы будем проводить в [Российском научном медицинском] обществе терапевтов большой круглый стол с участием ведущих специалистов", - сказал он во вторник в интервью телеканалу "Москва-24".

11 февраля главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава, профессор Галина Иванова заявила, что свыше 70% пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, будут нуждаться в реабилитации.