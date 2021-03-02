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Матвиенко поздравила Горбачева с 90-летием

По словам спикера Совфеда, проведенные первым президентом СССР преобразования навсегда вписали его имя в историю

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Первый президент СССР Михаил Горбачев сделал многое для укрепления международного авторитета и престижа России, а проведенные им преобразования во всех сферах жизни навсегда вписали его имя в историю. Об этом говорится в поздравительной телеграмме председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, направленной Горбачеву во вторник по случаю его 90-летия.

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"Во всем мире вас знают как видного государственного, политического и общественного деятеля, оказавшего значительное влияние на мировые процессы, многое сделавшего для укрепления международного авторитета и престижа нашей страны. Проведенные вами масштабные преобразования во всех сферах жизни государства и общества навсегда вписали ваше имя в новейшую историю России", - говорится в телеграмме.

Спикер Совфеда также отметила, что, возглавляя сегодня Фонд социально-экономических и политологических исследований, Горбачев "по-прежнему верен своим принципам и убеждениям, осуществляет большую работу по изучению ключевых проблем современности, оставаясь жизнелюбивым, ярким и открытым человеком".

"В этот знаменательный день желаю вам, уважаемый Михаил Сергеевич, здоровья, добра и благополучия", - написала Матвиенко.

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Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияГорбачев, Михаил Сергеевич
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