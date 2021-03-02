В Латвии оштрафовали русскоязычный канал за ложную информацию о коронавирусе

РИГА, 2 марта. /ТАСС/. Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии оштрафовал во вторник русскоязычный Pirmais Baltijas Kanals (Первый Балтийский канал) на €16 тыс. за распространение ложной информации о коронавирусе.

По утверждению ведомства, компания Pirmais Baltijas Kanals нарушила требования закона об электронных СМИ, согласно которым программы и передачи не должны распространять информацию, которая угрожает здоровью людей или может представлять серьезную угрозу для них.

В то же время, по мнению НСЭСМИ, в программе Pirmais Baltijas Kanals "Здоровье" от 27 декабря 2020 года, а также в программе "Жить здорово" от 30 декабря 2020 года якобы распространялась информация о то, что коронавирус является инфекцией с низким уровнем заражения.

В связи с этим НСЭСМИ оштрафовал Pirmais Baltijas Kanals на максимальную сумму €10 тыс. за нарушение в программе "Здоровье", а также на €6 тыс. за нарушение в программе "Жить здорово".

С 1 февраля телекоммуникационная компания Латвии Tet прекратила ретрансляцию на территории республики российских телеканалов Pirmais Baltijas Kanals, "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Причиной такого решения стали опасения из-за возможного несоблюдения санкционного режима. Как указал оператор, распространителем этих телеканалов в Латвии является TEM LV - одна из компаний медиахолдинга Baltijas mediju alianse, в отношении которого ранее были выдвинуты обвинения в нарушении международных санкций.