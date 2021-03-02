В трех городах Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за снегопадов

МУРМАНСК, 2 марта. /ТАСС/. Режим повышенной готовности объявлен в Мурманске, поселке Никель и Александровске Мурманской области в связи с сильными снегопадами, которые превысили месячную норму втрое. Убрать снежную кашу во дворах, которая мешает проезду экстренных служб, нужно до конца этой недели, до наступления морозов, поручил во вторник губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Считаю необходимым объявить режимы повышенной готовности в Мурманске, Североморске, ЗАТО Александровск, чтобы дорожные и коммунальные службы, управление дорожного хозяйства Мурманска, мобилизовав дополнительную технику от подрядчиков, заходило во дворы, очищало проезды <…> Чтобы никаких проблем с работой экстренных служб, вывозом мусора не было, сейчас в этих трех муниципалитетах эти проблемы есть", - сказал губернатор на оперативном совещании.

Глава региона поручил ввести подобные режимы и в других муниципалитетах, если это необходимо. Муниципальным властям поручено синхронизировать своих действия с управляющими компаниями, чтобы они максимально задействовали свой персонал, помогли с малой техникой и уборкой вручную.

Как проинформировал губернатор, за февраль в поселке Никель выпало 322% от месячной нормы снега, 311% - в Мурманске и в других поселениях на северо-западе области. Помимо этого, добавляют проблем резкие перепады температур, переходы через ноль градусов. "По прогнозу, снежные заряды продлятся до конца текущей недели, а в конце нее ударят морозы, то есть очень серьезный риск гололедицы. Нужны дополнительные меры, мобилизация абсолютно всех ресурсов, чтобы обеспечить максимально быструю очистку дорог, проездов, дворов, чтобы снега не было, когда придут морозы", - поручил руководитель региона.

Он также предупредил управляющие компании об ответственности, вплоть до уголовной, за ненадлежащее исполнение обязанностей. "Сейчас в условиях сильных снегопадов главная задача не наказывать, а обеспечить уборку, но мы должны быть уверены, что собственники управляющих компаний делают все возможное, чтобы максимально привлечь людей и ресурсы. Прошу также предприятия помочь муниципальным властям техникой и людьми", - сказал Чибис.

Для решения проблемы создан областной оперштаб, его возглавил вице-губернатор Юрий Сердечкин.