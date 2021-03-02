Издательство в США прекратило публикацию шести детских книг, обнаружив в них расизм

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Издательство Dr. Seuss Enterprises прекратило публикацию шести детских книг из-за после того, как ряд содержащихся в них образов были сочтены расистскими. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении компании.

Доктор Сьюз - полное имя Теодор Сьюз Гайсел - известнейший американский детский писатель. Он родился в 1904 и умер в 1991 году. Доктор Сьюз создал таких персонажей как Кот в шляпе и Гринч. По мотивам произведений писателя были поставлены бродвейские мюзиклы и снято множество фильмов. Один из наиболее известных в России - "Гринч - похититель Рождества" с Джимом Керри. На протяжении десятилетий книги Сьюза входили в школьные программы в США, а ученики начальных классов отмечали день рождения писателя чтением его книг.

Теперь же, как сообщает издательство, после консультаций с экспертами, в том числе, учителями, было принято решение прекратить печать шести книг: "Только подумать, что я видел это на Малберри-стрит", "Если бы у меня был зоопарк", "Бассейн мистера Эллигота", "По ту сторону зебры", "Супер-яичница" и "Кошачий опросник". В них - в тексте или на сопровождающих иллюстрациях - содержатся стереотипные изображения представителей темнокожих или народов Азии. Например, в одной из книжек темнокожие не носят другой одежды, кроме набедренных повязок из листьев. В другой люди в конических шляпах и японских кимоно несут на своих плечах европейца с ружьем.

Дискуссии в США вокруг литературного наследия доктора Сьюза начались еще в 2019 году, даже до того, как стремление пересмотреть прежние культурные достижения - движение Cancel Culture ("Отменим культуру") - вышло на одно из первых мест в общественной дискуссии США на волне протестов после убийства Джорджа Флойда. В своей наиболее радикальной форме Cancel Culture призывает, наряду со сносом памятников рабовладельцам, отказаться от изучения произведений культуры, где используются неприемлемые в современном обществе слова и представлены расовые стереотипы. Помимо создания образов, которые были сочтены в современных США расистскими, в своих произведениях, Сьюза обвиняли в том, что он в студенческие годы в театральных постановках изображал темнокожих и евреев, придавая им стереотипные черты.