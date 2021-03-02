Инвалид из Пятигорска дарит людям с ограниченными возможностями специальные гаджеты

ПЯТИГОРСК, 2 марта. /ТАСС/. Житель Пятигорска Виталий Кравченко, который уже больше 20 лет из-за травмы не может ходить, подарил инвалиду из Красноярского края ноутбук и устройство, которое позволяет пользоваться компьютером без помощи рук, а еще одному молодому человеку с ограниченными физическими возможностями из Сыктывкара - специальную электроколяску. Об этом сообщил ТАСС Кравченко.

"У меня есть сайт, на котором я выложил видео о том, как приспособился печатать без помощи рук. Парень из Филадельфии мне написал, что есть специальное приспособление, чтобы совсем без рук управлять компьютером. Прислал мне его, я научился пользоваться, хорошая штука. Позже по телевизору увидел 29-летнего Романа из Красноярского края, который рассказал, что он сирота, ему помогает чужая женщина, песни поют. Но он молодой, ему нужно общение, поэтому я решил отправить ему ноутбук с этим приспособлением", - сказал Кравченко.

По его словам, еще одному инвалиду - 28-летнему Алексею из Сыктывкара -- он подарил свою электроколяску.

"Мне ее подарили друзья, но сажать меня в нее некому, я живу с пожилой мамой. Поэтому я отправил электроколяску Алексею и его отцу", - отметил собеседник агентства, добавив, что он был очень рад сделать приятное для молодых мужчин.

Кравченко рассказал, что сначала собирался подарить электроколяску Роману, но тот отказался, так как его тоже некому в нее сажать. "Отец Алексея написал мне, что его сыну такая коляска бы пригодилась. И я им ее отправил. Мы с ними и сейчас общаемся", - сказал собеседник ТАСС.

Он добавил, что сам стал инвалидом после травмы позвоночника и прикован к постели уже более 20 лет. Сейчас ему помогает его пожилая мама. У Виталия есть сайт в интернете, на котором он рассказывает об особенностях своей повседневной жизни, о гаджетах, которые применяет в быту, общается с другими инвалидами.