В Мурманской области отменили самоизоляцию для пожилых

МУРМАНСК, 2 марта. /ТАСС/. Власти Мурманской области отменили несколько действовавших ограничений по коронавирусу в связи с устойчивой тенденцией снижения числа заболевших. Отменена самоизоляция для граждан 65 лет и старше, разрешена работа детских лагерей, а кафе и ресторанам разрешили работать до 2 часов ночи, сообщил во вторник вечером губернатор Андрей Чибис.

"Наблюдается снижение количества заболевших, поэтому считаю возможным снять ряд дополнительных ограничений. Первое, мы снимаем ограничение - самоизоляция для лиц старше 65 лет - из-за того, что есть устойчивая тенденция к снижению [уровня заболеваемости] и устойчивый иммунитет у этой категории. Мы разрешаем работу детских лагерей на территории Мурманской области. Разрешаем по одному родителю участвовать в утренниках в детских садах, но с соблюдением всех норм социального дистанцирования", - объявил губернатор на заседании регионального оперштаба.

Также разрешено проводить мероприятия в библиотеках. "Предприятия общепита, их работа была ограничена до 23 часов. Обсудив, мы разрешим им работать до 2 часов ночи при соблюдении всех требований Роспотребнадзора. Все эти послабления ни в коем случае не должны всех расслаблять на предмет соблюдения элементарных правил - это ношение масок, постоянная дезинфекция, мытье рук", - подытожил Чибис.

По данным регионального оперштаба, на 2 марта подтверждено 46 929 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 83 случая. Выздоровели 45 372 человека, умер 951, 606 пациентов находятся на лечении.