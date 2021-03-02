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В Fox news заявили, что бывшая пресс-секретарь Трампа будет работать у них

Ведущая Харрис Фолкнер не уточнила, кем именно будет работать Кейли Макинэни

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Кейли Макинэни, которая была пресс-секретарем Белого дома при администрации 45-го президента США Дональда Трампа, будет работать на телеканале Fox news. Об этом сообщила в эфире во вторник одна из его ведущих Харрис Фолкнер.

"С большой радостью приветствую Кейли Макинэни в семье Fox. В будущем мы будем видеть ее гораздо чаще", - сказала ведущая. Она не уточнила, кем именно будет работать Макинэни.

Представители телеканала сообщили журналистам газеты The Wall Street Journal, что Макинэни будет, в частности, выступать в прямом эфире.

Макинэни была назначена пресс-секретарем Белого дома в апреле 2020 года. До этого она в 2019-2020 годах была официальным представителем предвыборного штаба Трампа.

Целый ряд лиц, работавших в администрации Трампа, до этого были сотрудниками телеканала Fox news.

В настоящее время пресс-секретарем Белого дома является Джен Псаки.

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