Глава МВД Украины выступил против легализации марихуаны в немедицинских целях

КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что выступает против легализации марихуаны для потребления в немедицинских целях.

"Я не против того, чтобы каннабиноиды выдавались по рецепту. Но я категорически против того, чтобы разрешить выращивать марихуану где-то на подоконнике и при необходимости покуривать. Потому что марихуана - это открытая дорога к более тяжелым наркотикам", - сказал он в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое транслировалось на канале в сервисе YouTube во вторник.

Законопроект о легализации медицинского каннабиса зарегистрировали в Верховной раде в конце декабря депутаты от фракции "Голос". Владимир Зеленский в качестве кандидата в президенты Украины выступал за легализацию марихуаны в медицинских целях. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявлял, что украинское общество не готово к легализации легких наркотиков, даже для медицинского использования.