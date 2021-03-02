В ВОЗ обеспокоены ростом заболеваемости COVID-19 в Европе

ТАСС, 2 марта. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге во вторник выразил обеспокоенность ухудшением ситуации с коронавирусом в Европейском регионе.

"После спада в начале февраля заболеваемости COVID-19 наблюдаются тревожные признаки новой волны в Центральной и Восточной Европе и на Балканах", - написал Клюге в Twitter.

"Четыре из 10 стран мира с самым большим числом случаев COVID-19, выявленных за последние 24 часа, находятся в Европейском регионе", - отметил специалист.

Всего с начала пандемии, по данным организации, больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 28 294 809. Далее следуют Индия (11 124 527), Бразилия (10 551 259), Россия (4 268 215), Великобритания (4 182 013), Франция (3 695 124), Испания (3 204 531), Италия (2 938 371), Турция (2 711 479), Германия (2 451 011), Колумбия (2 251 690) и Аргентина (2 112 023).