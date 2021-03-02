Власти Коми назвали причину обледенения подъездов дома в Печоре

СЫКТЫВКАР, 2 марта. /ТАСС/. Коммунальщики в городе Печоре Республики Коми приступили к восстановлению теплового контура обледеневших подъездов одного из домов. К появлению гигантских сосулек в подъездах привело безответственное отношение жильцов дома, в котором оказались сломаны двери, выбиты стекла, срезаны радиаторы отопления, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Ранее во вторник в местных СМИ и социальных сетях появились фотографии обледеневших подъездов дома по улице Западной, где стены пол и потолок обросли гигантскими сосульками. Следственное управление СК РФ по региону организовало доследственную проверку.

"По подъезду в Печоре начались восстановительные работы. Произведено комиссионное обследование мест общего пользования по адресу: ул. Западная, д. 47. Причиной обледенения нижних этажей подъездов дома является низкая наружная температура воздуха, а также безответственное отношение жителей к общедомовому имуществу (сломаны двери, выбиты окна, срезаны радиаторы отопления), что повлекло к разгерметизации теплового контура и, как следствие, конденсации снега на лестничных клетках нижних этажей", - говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале правительства региона.

Работы по восстановлению теплового контура, а также ликвидации последствий иных аварийных ситуаций осуществляются по данному адресу на постоянной основе. Жилищно-коммунальное предприятие "ВМ Кристалл" проводит восстановительные работы, добавили в правительстве региона.

По ситуации с этим домом проводит проверку и региональная прокуратура.