Кадыров призвал духовенство активно рассказывать в интернете о важности вакцинации

ГРОЗНЫЙ, 2 марта. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал представителей духовенства активнее доводить до верующих, в том числе при помощи интернета, позицию о необходимости вакцинации по рекомендации врачей.

"Активизировались адепты теорий заговоров и "антипрививочники", - написал Кадыров на своей странице "ВКонтакте". - Духовенству рекомендовано нарастить присутствие в интернете, чтобы жители республики имели возможность получать достоверную информацию из сети. Призвал кадиев и имамов активнее доводить до верующих позицию нашей религии о необходимости вакцинироваться по рекомендации врачей".

Глава Чечни рассказал, что в период пандемии духовенство республики столкнулось с огромными трудностями.

"Рискуя собственным здоровьем, имамы и кадии с достоинством выполняли религиозные предписания по омовению и захоронению погибших, тщательно следили за соблюдением мер социального дистанцирования на похоронных и свадебных процессиях. Благодаря этому нам удалось избежать крупных очагов заражения и спасти тысячи жизней", - отметил Кадыров.

Накануне он сообщал, что в республике снижается число больных новой коронавирусной инфекцией. При этом глава республики поручил расширить охват вакцинации жителей республики старше 60-летнего возраста. В республику по состоянию на конец прошлой недели поступило более 25 тыс. доз вакцины "Спутник V", привито всего свыше 19 тыс. человек.