СФ рассмотрит законы о блокировке связи в колониях и о незаконной агитации в интернете

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на 500-м по счету пленарном заседании рассмотрит ряд значимых законов, среди которых закон об отключении от обслуживания сотовых номеров, используемых заключенными в местах лишения свободы, о расширении круга многодетных родителей, имеющих право на отпуск в удобное время, увеличении штрафов за агитацию в день тишины, а также о пресечении незаконной агитации в интернете.

В рамках "правительственного часа" перед сенаторами выступит министр культуры РФ Ольга Любимова. Она расскажет о ходе реализации национального проекта "Культура". Кроме того, в рамках "часа субъекта РФ" запланировано выступление временно исполняющего обязанности главы Дагестана Сергея Меликова.

Блокировка сотовой связи в колониях

В среду на заседании Совфед может одобрить закон об отключении от обслуживания сотовых номеров, используемых заключенными в местах лишения свободы.

Им предусматривается, что операторы будут обязаны прекратить оказание услуг по номерам, которые используются осужденными в тюрьмах, подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в следственных изоляторах и исправительных учреждениях. Прекращение услуг связи будет происходить на основании письменного решения главы, замглавы ФСИН или руководителя территориального органа ФСИН.

В пояснительной записке указано, что, несмотря на действующий запрет для заключенных иметь при себе средства связи, в 2018 году в учреждениях уголовно-исправительной системы их было изъято более 56 тыс., а за попытку передачи телефона на режимных территориях были задержаны более пяти тысяч человек. Авторы инициативы отмечают, что мобильные в местах лишения свободы часто используются для совершения мошенничеств, оказания давления на свидетелей, координации действий находящихся на свободе членов ОПГ.

Оперативная блокировка сим-карт, как считают авторы, также поможет пресекать финансовую поддержку лидеров уголовно-преступной среды и поставку осужденным и подследственным наркотиков и других запрещенных предметов. За 2020 год в России совершено около 100 тыс. мошенничеств с использованием мобильной связи.

Отпуск для родителей в удобное время

Сенаторам также предстоит рассмотреть закон, расширяющий круг многодетных родителей, имеющих право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время.

Документ увеличивает с 12 до 18 лет возраст детей, при наличии которых у работников возникает право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время. При этом указанное право может быть реализовано до достижения младшим из них 14 лет, уточняется в тексте.

По мнению авторов инициативы, введение в 2018 году возможности самостоятельного выбора многодетными родителями, имеющих трех и более детей до 12 лет, удобного времени отпуска предоставило им "условия для более активного участия в воспитании детей и совмещения времени отдыха обоими работающими родителями". "Вместе с этим данная новелла поставила в неравные условия многодетные семьи, у которых старший ребенок достиг 12 лет", - отмечается в пояснительной записке.

Пресечение незаконной агитации

Сенаторы в среду рассмотрят закон, согласно которому Центризбирком России, а также региональные и территориальные избирательные комиссии смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, нарушающих закон.

Документ наделяет ЦИК России и избирательные комиссии субъектов РФ полномочиями по обращению в Роскомнадзор "с представлением о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства РФ о выборах и референдумах, при проведении соответствующих выборов". Право обращаться в Роскомнадзор с подобным представлением также получат и территориальные избирательные комиссии. Порядок такого обращения установит ЦИК. Комиссия также получает право установить особенности изготовления и распространения агитационных материалов с учетом требований избирательного законодательства.

В законе будет установлен механизм реагирования Роскомнадзора на поступающие обращения избирательных комиссий по данному поводу. Инициатива также прописывает, что владелец информационного ресурса должен удалить информацию или агитационные материалы в течение суток с момента получения уведомления. В случае отказа это сделать доступ к информресурсу будет ограничен. Также в среду может быть одобрен закон об усилении административной ответственности за проведение предвыборной агитации вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено избирательным законодательством.

Сейчас штрафы за агитацию вне агитационного периода либо в местах, где ее проведение запрещено законодательством, составляют от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей для граждан, от 2 тыс. до 5 тыс. рублей для должностных лиц, от 20 тыс. до 100 тыс. рублей для юридических лиц. Теперь же они будут увеличены до уровня от 5 тыс. до 20 тыс. для граждан, от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для чиновников, от 100 тыс. до 500 тыс. рублей для юридических лиц.