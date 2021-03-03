В России проведут масштабную проверку систем оповещения о чрезвычайных ситуациях

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Комплексная проверка систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях с включением сирен пройдет в среду во всех регионах России. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ, она начнется с 10:40 по местному времени.

"Целью проверок является отработка своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - отметили в ведомстве.

В ходе проверки запустят сирены и громкоговорители - сигнал "Внимание всем". В эфире общероссийских общедоступных теле- и радиоканалов будут переданы соответствующие сообщения продолжительностью до одной минуты. При этом в Москве сирены включаться не будут, информировали ТАСС в столичном ГУ МЧС РФ.

В МЧС России призвали граждан страны не паниковать и сохранять спокойствие, подчеркнув, что подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми.

Еще одна подобная проверка систем оповещения запланирована на 6 октября.