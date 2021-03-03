В Бразилии зафиксировали максимум смертей в результате COVID-19 за сутки

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 марта. /ТАСС/. Число летальных исходов заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией, в Бразилии увеличилось за сутки на рекордные 1 641 - до 257 361. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник Минздравом республики.

Предыдущее максимальное значение этого показателя регистрировали 29 июля прошлого года, когда было зафиксировано 1 595 смертей от COVID-19. Общее число заразившихся выросло за 24 часа на 59 925, до 10 646 926. Выздоровели свыше 9,5 млн пациентов, активных случаев заболевания насчитывается более 862 тыс. На 100 тыс. жителей приходится 5 066 случаев заражения и 122 летальных исхода.

Всего за предыдущую неделю выявлено свыше 378 тыс. случаев заражения (почти на 1 тыс. меньше по сравнению с рекордным показателем первой половины января). Число смертей в результате COVID-19 - 8 244 за неделю - стало максимальным с момента начала эпидемии в стране.

Бразилия, где первый случай заражения был подтвержден 26 февраля прошлого года, занимает третье место после США и Индии по числу заболевших. По числу смертей она уступает только Соединенным Штатам.