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В девяти районах на юге Сахалина объявили лавинную опасность

Угроза схода лавин сохранится 4 и 5 марта

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 марта. /ТАСС/. Синоптики в среду объявили на 4-5 марта лавинную опасность на территории девяти городских округов на юге Сахалина. Об этом сообщили журналистам в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сахалинской области.

"4-5 марта 2021 года лавиноопасно на территории Невельского, Холмского, Долинского, Макаровского, Углегорского, Корсаковского, Анивского, Томаринского городских округов и Южно-Сахалинска", - рассказали в управлении. На остальной территории региона опасности схода лавин нет, за исключением одиночных.

Температура воздуха на острове - минус 7 градусов на юге и минус 20 градусов на севере, осадков и ветра нет.

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