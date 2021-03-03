В девяти районах на юге Сахалина объявили лавинную опасность

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 марта. /ТАСС/. Синоптики в среду объявили на 4-5 марта лавинную опасность на территории девяти городских округов на юге Сахалина. Об этом сообщили журналистам в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сахалинской области.

"4-5 марта 2021 года лавиноопасно на территории Невельского, Холмского, Долинского, Макаровского, Углегорского, Корсаковского, Анивского, Томаринского городских округов и Южно-Сахалинска", - рассказали в управлении. На остальной территории региона опасности схода лавин нет, за исключением одиночных.

Температура воздуха на острове - минус 7 градусов на юге и минус 20 градусов на севере, осадков и ветра нет.