Вильфанд: в Красноярском крае и Якутии температура будет ниже нормы на 12-16 градусов

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Самая холодная погода среди установившихся по всей России температур в середине недели ожидается в Красноярском крае и Якутии. Температура воздуха в этих регионах будет ниже нормы на 12-16 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень холодная погода, особенно в середине недели, будет в Красноярском крае и Якутии. Там температура будет ниже нормы на 12-16 градусов. Минимальная температура, например, 5 числа будет около 40 градусов мороза", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в течение среды столбик термометра может опускаться до 55 градусов мороза на севере Красноярского края.