{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вильфанд: в Красноярском крае и Якутии температура будет ниже нормы на 12-16 градусов

В течение 3 марта на севере Красноярского края столбик термометра может опуститься до 55 градусов мороза

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Самая холодная погода среди установившихся по всей России температур в середине недели ожидается в Красноярском крае и Якутии. Температура воздуха в этих регионах будет ниже нормы на 12-16 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень холодная погода, особенно в середине недели, будет в Красноярском крае и Якутии. Там температура будет ниже нормы на 12-16 градусов. Минимальная температура, например, 5 числа будет около 40 градусов мороза", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в течение среды столбик термометра может опускаться до 55 градусов мороза на севере Красноярского края.

Теги
РоссияЯкутияКрасноярский край
На камчатском озере Паланском восстановили заказник для сохранения нерестилища нерки
На территории заказника разрешено рыболовство в целях ведения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, сообщил министр природных ресурсов и экологии Алексей Кумарьков
Читать полностью