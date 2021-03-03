До двух градусов тепла и гололедицу прогнозируют в Москве 3 марта

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Облачная погода с небольшими осадками ожидается в Москве и Подмосковье в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице от нуля до двух градусов тепла, ночью похолодает до одного градуса мороза.

В Подмосковье температура днем будет колебаться от двух градусов мороза до трех градусов тепла. В ночные часы по области столбики термометров опустятся до отметки минус три градуса.

Порывы северо-западного ветра в столичном регионе могут достигать 15 м/с. Желтый уровень опасности из-за гололедицы в Москве и Подмосковье будет действовать до 12:00 мск четверга.

Атмосферное давление в регионе составит 747 мм ртутного столба.